Il 2022 vedrà CUPRA fare un altro passo oltre l’industria automobilistica con il lancio di Metahype, un nuovo spazio del Metaverso di Meta.

Entro la fine dell’anno arriverà anche la CUPRA2 Experience, una delle prime esperienze di corsa a combinare il mondo reale con quello virtuale.

CUPRA non smette mai di portare le sue esperienze al livello successivo e per questo nel suo 4° anniversario ha deciso di sorprendere tutti facendo l’annuncio dell’anno, sta per arrivare la CUPRA2.

In uno speciale evento online, il marchio non solo ha annunciato che due nuovi modelli si uniranno alla sua gamma già in espansione, ma porterà anche le sue esperienze in una dimensione completamente nuova con il lancio di Metahype, una nuova piattaforma del Metaverso.

CUPRA2: Una visione ambiziosa per il 2022

“Il nostro 4° anniversario ha un significato speciale. I piani che abbiamo in serbo per il 2022 includono l’intenzione di raddoppiare le nostre vendite, raddoppiare il nostro fatturato e raddoppiare la nostra rete di vendita. Questo è il motivo per cui chiamiamo la nostra ambizione CUPRA2“, ha affermato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA.

“Quattro anni fa, molte persone dubitavano di noi, ma noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi. Quest’anno dimostreremo ancora una volta che nulla può trattenere il nostro impulso inarrestabile“.

Griffiths ha anche rivelato che CUPRA lancerà due nuovi modelli;Ciò arriva dopo l’annuncio dell’anno scorso secondo cui CUPRA Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrificato del marchio dopo CUPRA Born, arriverà sul mercato nel 2024, seguito dal suo veicolo elettrico ispirato all’UrbanRebel, nel 2025.

Arriva Metahype sul Metaverso

Entro la fine dell’anno, CUPRA lancerà nuove esperienze collegate al metaverso.

“Il metahype è la nostra interpretazione di questo nuovo universo. È uno spazio collaborativo in cui marchi, startup e creatori di contenuti possono ospitare un’ampia varietà di eventi ed esperienze per consentire alle persone di creare e condividere informazioni“, ha aggiunto Griffiths. “Con l’ingresso di CUPRA nel metaverso, stiamo dimostrando ancora una volta che siamo un marchio che va oltre l’industria automobilistica“.

Sviluppato in collaborazione con VISYON, una pluripremiata azienda creativa immersiva e parte del Gruppo Mediapro, Metahype è incentrato sulla collaborazione. A partire da marchi del mondo della musica e dell’intrattenimento, come Primavera Sound e UBEAT, CUPRA collaborerà con partner provenienti da più settori per ispirare la nuova generazione.

Parlando con la futurista e Chief Metaverse Officer Cathy Hackl, riconosciuta a livello mondiale, Griffiths ha rivelato che i marchi e gli individui saranno in grado di gestire anche gli NFT, mostrare prodotti digitali e fisici e trasmettere contenuti in streaming all’interno di Metahype.