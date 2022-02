Il volantino Carrefour reso disponibile nel corso di questa settimana, è una autentica meraviglia, al suo interno si possono scovare occasioni da non perdere assolutamente di vista, per riuscire ugualmente a risparmiare molto più del previsto.

La soluzione che potrete trovare descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I prodotti sono sempre distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi, inoltre al superamento dei 199 euro di spesa sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Carrefour: offerte e grandi sconti per tutti

Carrefour scopre una campagna promozionale dalla qualità estremamente elevata, promettendo ai vari utenti la possibilità di spendere davvero pochissimo, ed affidandosi a prodotti veramente interessanti. I modelli attualmente in vendita partono dal top dei top, infatti è disponibile l’incredibile Apple iPhone 13, ad un prezzo quasi mai visto prima, basteranno 799 euro per il suo acquisto definitivo da 128GB di memoria interna.

Tutti gli altri utenti, ovvero coloro che non vorranno spendere più di 229 euro, potranno comunque decidere di acquistare uno tra Galaxy A03s, Galaxy A32, Realme C21Y, Xiaomi redmi Note 10S, Alcatel 1SE, Galaxy A22 e similari. I modelli elencati sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche con la solita versione no brand, che prevede appunto la possibilità di ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi. Per maggiori informazioni vi potete collegare al sito ufficiale di Carrefour.