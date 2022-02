Una grande stangata è in arrivo per le bollette della luce e del gas nel mese di febbraio. Come noto, anche a causa degli attuali scenari geopolitici, sono previsti ulteriori rincari peri costi dell’energia elettrica e forniture di gas. Il costo delle materie prime utili per la produzione di energia, destinato ad aumentare, non lascia presagire un cambio dello scenario almeno per le prossime settimane.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

Le statistiche elaborate dagli esperti sono molto chiare. Anche in linea con i progressi aumenti delle bollette per la luce e per il gas, per gli italiani questi rincari potrebbero portare ad una spesa superiore di 1000 euro rispetto ai prezzi dello scorso anno. I costi, sempre a causa di tale scenario, potrebbero essere triplicati inoltre per i professionisti e per coloro che hanno una partita IVA.

Il Governo già a partire dallo scorso mese di dicembre ha previsto una serie di fondi per tutelare sia i privati cittadini che le partite IVa. Il fondo stanziato con la precedente legge finanziaria era di 5 miliardi di euro. Tale pacchetto di sostegni ha previsto degli sgravi per le componenti aggiuntive delle bollette per la luce e per il gas.

Anche in vista dei nuovi aumenti, nelle prossime settimane sarà stanziato un ulteriore fondo, con un intervallo di valore tra i 5 ed i 7 miliardi di euro. Anche in questo caso, il bonus del Governo sarà utile per porre rimedio parziale all’aumento dei prezzi, ma non per azzerare completamente la stangata dei costi.