Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile dedicato in particolare agli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Si tratta di offerte appartenenti prevalentemente alla famiglia Vodafone Special.

Come già accennato, per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare operatore sono disponibili delle nuove offerte da parte di Vodafone. L’operatore telefonico rosso ha infatti aggiornato da poco tempo il suo catalogo, il quale comprende ora principalmente offerte della serie Vodafone Special.

La prima promo che è stata aggiornata è la Vodafone Special 50 Digital Edition. Quest’ultima prevede 50 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti. Il costo mensile è di 7,99 euro e, se si utilizza il metodo di pagamento Smart Pay, i giga per navigare raddoppiano e diventano 100 GB. L’offerta è attivabile da chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, altri operatori virtuali (ad esclusione di ho. Mobile, Kena, Rabona e Very Mobile).

La seconda offerta è la Vodafone Special 100 Digital Edition. In questo caso, si potranno utilizzare 100 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo mensile è di 9,99 euro al mese e, utilizzando il metodo di pagamento Smart Pay, si avrà il prezzo bloccato per 24 mesi. Anche in questo caso, l’offerta è rivolta a chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, altri operatori virtuali (ad esclusione di ho. Mobile, Kena, Rabona e Very Mobile).

La terza e ultima offerta è la Vodafone Special Minuti 50 Giga. Qui sono compresi 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati. Il costo è di 9,99 euro al mese ed è un’offerta rivolta a chi proviene prevalentemente da Kena Mobile, ma anche BT Enia Mobile e Bladna Mobile.