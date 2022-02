Il noto produttore di smartphone Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale anche in Italia il suo nuovo smartphone di fascia media con supporto alla connettività 5G. Stiamo parlando in particolare di Vivo Y76 5G.

Vivo Y76 5G è il nuovo smartphone di fascia media presentato ufficialmente dal noto produttore Vivo per il mercato italiano. Si distingue per il suo design minimal ed elegante, con uno spessore di soli 7,79 mm. Questo device non è però soltanto estetica.

L’azienda ha infatti curato il comparto fotografico, il quale vanta la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP. Per quanto riguarda le funzionalità, il device supporta la modalità “Super Night Shift 2.0” per fotografie nitide e dai colori vivaci e le funzioni “Fun Shot” come la nuova modalità ritratto “Face Beauty” e “Multi-style” per realizzare scatti unici. Il sistema di stabilizzazione elettronica (EIS) e Eye Autofocus assicurano invece l’acquisizione di video nitida e ultra-stabile.

Sotto alla scocca batte il SoC MediaTek Dimensity 700 5G, un processore con processo produttivo a 7 mm accoppiato a 8 GB di memoria RAM e un massimo di 256 GB di storage interno. Vi è inoltre la possibilità di espandere la RAM con la tecnologia denominata Extended RAM 2.0 che gli consente di attingere ad altri 4 GB dalla ROM. Lato autonomia, troviamo infine la FlashCharge da 44W.

Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia, ha così dichiarato: “Sappiamo quali sono le funzioni essenziali per uno smartphone, le più utilizzate e quali sono le aspettative in termini di affidabilità ed è per questo che in ogni prodotto cerchiamo di introdurre tecnologie e funzionalità inaspettate. Anche Y76 5G integra innovazione che sono insolite per la fascia di prezzo in cui si inserisce il prodotto come la ricarica rapida e l’Extended RAM”.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y76 5G sarà disponibile all’acquisto a partire da marzo nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space ad un prezzo di 329 euro.