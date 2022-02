L’elenco di smartphone in fortissima offerta da Unieuro, promette a tutti gli utenti la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, ad un prezzo veramente concorrenziale, condito con qualità decisamente soddisfacenti.

Il volantino che troverete attivo e descritto nel nostro articolo, ricordiamo essere effettivamente disponibile in esclusiva nei negozi fisici della catena di elettronica, alla stessa stregua del sito ufficiale. In questo secondo caso, tuttavia, è anche possibile pensare di spendere poco per ricevere il prodotto direttamente al proprio domicilio, data la presenza della spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: tutti gli sconti più pazzi del momento

Con Unieuro non si scherza assolutamente, il suo nuovo volantino riesce a staccare le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, promettendo un risparmio assolutamente importante su ogni singolo acquisto effettuato. Grazie alla corrente campagna, tutti gli utenti hanno la possibilità di ricevere un buono del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa, senza limiti o vincoli in merito alla categoria merceologica selezionata. Questi non potrà essere applicato immediatamente, ma potrà essere utilizzato nello stesso punto vendita, a partire dal mese successivo.

Non mancano ottime offerte da Unieuro, proprio per invogliare gli utenti all’acquisto, tra queste troviamo ed esempio Galaxy S21+, disponibile a 799 euro, passando anche per Galaxy S21, il cui prezzo è di 699 euro, oppure il più recente Galaxy S21 FE, in vendita alla cifra finale di 549 euro. Per conoscere da vicino l’ottimo volantino di Unieuro, ricordatevi di aprire il seguente link speciale.