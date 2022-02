Secondo quanto riferito, Netflix lancerà un altro documentario a tema criptovalute, questa volta incentrato sul mercato delle altcoin. Il documentario farà seguito all’edizione “Banking on Bitcoin” pubblicata nel 2017.

Il piano di Netflix sottolinea la crescente penetrazione dell’industria delle criptovalute in molti settori.

Le voci di un possibile sequel di altcoin sono emerse all’inizio del 2019 con la società che voleva far luce sullo spazio crittografico oltre il solo bitcoin. I dettagli sul progetto rimangono scarsi con Netflix che avrebbe tenuto sotto controllo la produzione.

Su Reddit, ci sono rapporti secondo cui il programma includerà interviste a personaggi di spicco nel mondo degli altcoin. Alcuni di questi individui includono il CEO di TRON Justin Sun e altri fondatori come Vitalik Buterin (Ethereum), Da Hongfei (NEO) e Charles Hoskinson (Cardano), solo per citarne alcuni.

I bitcoin sono la moneta virtuale più diffusa

Un documentario Netflix sugli altcoin potrebbe aiutare a far capire alle persone che esistono anche altri token oltre al bitcoin. I dati di CoinMarketCap mostrano che esistono più di 2.292 diverse criptovalute, ma BTC rimane la specie dominante, esercitando un controllo del 63% sulla capitalizzazione di mercato totale.

Nel 2016, quando la società stava lavorando al documentario Bitcoin, la scena delle altcoin non era così popolata come lo è oggi. Il clamore attorno alle offerte iniziali di monete (ICO) ha contribuito a far decollare molti progetti di altcoin tra il 2017 e il 2018.

Molti di questi progetti, tuttavia, hanno subito una certa stagnazione. Ci sono ancora accaniti sostenitori di molti progetti di altcoin con sostenitori in tutti i social media che affermano che la loro “moneta” metterà in ombra il bitcoin, la criptovaluta più classificata per capitalizzazione di mercato.