Gli acquirenti online sono stati avvertiti di stare in guardia dopo l’aumento delle truffe bancarie. Secondo Barclays, negli ultimi tre mesi c’è stato un aumento del 17% delle persone scoperte. Sono colpite anche banche come Intesa San Paolo, Unicredit ecc.

Più della metà di questi, il 53%, riguarda l’acquisto di beni online che non arrivano mai e tali truffe hanno un valore medio di 980 euro.

Nick Drewe, un esperto di risparmio di denaro presso la piattaforma di sconti Wethrift, avverte gli acquirenti online di diffidare delle truffe bancarie poiché i truffatori stanno diventando sempre più manipolatori.

Ha condiviso i tipi comuni di frode in circolazione e come individuarli per evitare di essere vittima di truffe.

Ecco le truffe più comuni

Messaggi di testo: spesso i truffatori usano i messaggi di testo per avvisare che qualcuno ha tentato di prelevare denaro dal tuo account o che c’è un problema con il tuo account.

Ci sarà quindi un collegamento su cui fare clic per risolvere il problema. Fare clic sul collegamento e/o inserire qualsiasi informazione personale può rendere immediatamente più facile per gli hacker violare i tuoi account.

Telefonate: una telefonata di solito è qualcosa legato alla sicurezza, ad esempio per dirti che qualcuno ha violato il tuo conto bancario o che sei stato vittima di una frode di identità.

Nick ha dichiarato: “Le truffe di pagamento push autorizzate possono essere davvero efficaci in quanto i truffatori possono facilmente “falsificare” i numeri di telefono, il che significa che le chiamate o i messaggi di testo sembreranno provenire dalla tua banca quando in realtà non è la tua banca a contattarti.

Se vieni contattato e ti vengono richiesti dettagli come PIN, password e-mail o numero di carta di debito a 16 cifre, non fornirli. Anche se il truffatore potrebbe già conoscere alcune informazioni personali su di te, avere questi dettagli extra renderà molto più facile per loro hackerare il tuo account.