Street Fighter 6: spuntano delle novità inaspettate e l'attesissimo teaser!

Dopo tanto mistero e attesa, finalmente è arrivato il teaser trailer ufficiale di Street Fighter 6. Quale miglior modo per comunicarlo? Ovviamente durante la finale del Capcom Pro Tour 2021, il quale ha visto molti dei migliori giocatori di Street Fighter del mondo battersi l’uno contro l’altro in una serie di show match ed eventi che hanno sostituito la Capcom Cup. Cos’altro è emerso? Per questo continuate a leggere!

Street Fighter 6: tutte le novità sull’arrivo

Nel teaser si vedono una nuova versione di Ryu e Luke, insieme al nuovo logo del gioco. Oltre questo le info non sono molte, ma spunteranno all’inizio di giugno. Dopo l’annuncio, è emerso anche che Yusuke Hashimoto, designer di lunga data della Capcom nonché director e character designer di Bayonetta 2, è uno dei principali game designer di SF6.

Ma non finisce qui! Perché il 24 giugno uscirà Capcom Fighting Collection su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. In essa saranno racchiusi i titoli qui di seguito elencati:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Quanto al logo riportato nel teaser, sembra che questo sia semplicemente un template. Su Adobe Stock infatti, il portale per la compravendita di immagini, è possibile vedere un logo, dal valore di 64 euro circa dell’utente xcoolee, che “ricorda molto da vicino quello utilizzato da Capcom”. A tal proposito quest’ultimo ha intenzione di vendere i diritti esclusivi per l’immagine a Capcom, togliendola di conseguenza dalla vendita.