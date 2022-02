Il Galaxy S22 Ultra di Samsung per certi versi potrebbe essere il miglior telefono Android in circolazione in questo momento.

Display Galaxy S22 Ultra

L’azienda riesce davvero a superare se stessa ogni anno, fornendo ai suoi dispositivi i migliori display OLED in circolazione e l’S22 Ultra non fa eccezione. È uno splendido pannello da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3088 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È persino in grado di raggiungere 1.750 nits di luminosità all’esterno, perfetto per controllare Instagram a bordo piscina. A parte qualche mossa fuorviante sulla sua capacità di scendere a 10 Hz, è davvero uno schermo eccezionale. Dovrai solo rinunciare ai tuoi sogni di usarlo con una sola mano.

Il ritorno della S Pen

Samsung ha rilasciato Galaxy Note20 e Note20 Ultra nel 2020 e non ci è voluto molto prima che iniziassero ad apparire svariate voci sulla fine della serie. Nessuno vuole usare una custodia speciale per portare in giro una S Pen: vogliamo che sia incorporata nel telefono. È evidente a chiunque: questo è il vero successore del Note20 Ultra. Molti fan sfegatati della linea Note hanno trascorso il 2021 preoccupandosi per la perdita del loro telefono preferito, ma la S Pen è viva e vegeta e, con un po’ di fortuna, continuerà ad arrivare su più telefoni Samsung.

Widget intelligenti

Samsung si è affrettata a implementare Android 12 e One UI 4 sui suoi telefoni esistenti, ma la serie S22 viene fornita con entrambi. Inoltre, l’azienda ha finalmente introdotto One UI 4.1, con una manciata di aggiornamenti e funzionalità attualmente esclusive. Gli Smart Widgets sono di gran lunga l’aggiunta migliore, prendendo un’idea da – hai indovinato – Apple e rendendola ancor più efficace. Gli Smart Widget sono schede impilabili e scorribili, che ti consentono di mantenere più widget sulla schermata iniziale senza sprecare spazio. Le possibilità sembrano infinite.

La fotocamera a periscopio del Galaxy S22 Ultra

Le prestazioni della fotocamera nei dispositivi Samsung sono sempre state al secondo posto rispetto a ciò che Google può fare con il suo Pixel, ma quest’anno l’azienda si è avvicinata più che mai ai livelli di Google. S22 Ultra offre agli utenti una serie di sensori tra cui scegliere, insieme a modalità professionali perfette per regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Di gran lunga, l’obiettivo più interessante sul retro di questo telefono è la fotocamera a periscopio. Utilizza un sensore IMX754, proprio come fa l’obiettivo con zoom 3x. Le prestazioni notturne sono migliorate. Finché sei paziente con l’hardware e hai una mano ferma per affrontare la velocità dell’otturatore più lenta, puoi ottenere degli scatti pazzeschi dall’obiettivo dell’S22 Ultra. Anche lo “Space Zoom” digitale 30x-100x di Samsung è abbastanza buono.

Supporto software

I giorni di un ciclo di aggiornamento di due anni sono quasi finiti, con clienti e operatori che si aspettano allo stesso modo la longevità dai loro dispositivi. Con i prezzi in continuo aumento, la maggior parte degli acquirenti prevede di ottenere tre, quattro o anche cinque anni di aggiornamenti dal proprio acquisto. Questo era uno dei punti deboli più significativi nell’ecosistema Android, con pochi dispositivi che ricevevano più di un paio di aggiornamenti. Il Galaxy S22 Ultra riceverà quattro importanti aggiornamenti software, insieme a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.