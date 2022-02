La Bielorussia si è mossa per consolidare la sua reputazione di paese cripto-friendly con un decreto per consentire la libera circolazione delle criptovalute e introdurre regole per reprimere i portafogli criminali.

Il presidente del Paese, Alexander Lukashenko, ha firmato il decreto lunedì. Prepara le basi per l’Hi-Tech Park, il cripto watchdog bielorusso, per creare un registro di indirizzi di portafogli crittografici sospettati di essere utilizzati per scopi illegali.

“La Bielorussia sta sviluppando costantemente il campo legale per la regolamentazione delle attività relative alle risorse digitali e, a differenza di molti altri stati, consente la libera circolazione delle valute digitali“, ha affermato l’ufficio del presidente in una dichiarazione di lunedì di Insider.

“Allo stesso tempo, ciò richiede un monitoraggio costante della situazione e, se necessario, l’integrazione e il chiarimento delle norme normative”, ha aggiunto.

Un paese cripto-friendly al 100%

La Bielorussia, al terzo posto nell’Europa orientale nel 2021 Crypto Adoption Index di Chainalysis, si candida a presentarsi come un regime cripto-friendly. All’inizio di febbraio, il suo ministero delle finanze ha presentato modifiche alle regole per rendere più facile per i fondi investire in risorse digitali.

Il registro dei portafogli virtuali sarà utilizzato dalle forze dell’ordine nelle loro indagini in settori quali il finanziamento del terrorismo e dell’estremismo, nonché attività illecite, secondo il decreto.

“Questa regola è progettata per proteggere i partecipanti al mercato delle risorse digitali dalla perdita di proprietà e prevenire il coinvolgimento involontario in attività vietate dalla legge“, ha affermato l’ufficio del presidente.

Allo stesso tempo, il presidente Lukashenko è stato un sostenitore di spicco da quando le criptovalute sono state legalizzate in Bielorussia nel 2017. Ad agosto, ha indicato i luoghi esistenti in cui i bielorussi potrebbero estrarre risorse digitali, aprendo l’impianto di estrazione e lavorazione di Petrikovsky.

Questa richiesta ai cittadini è arrivata in un momento in cui il mining aveva attirato critiche globali per il suo impatto ambientale negativo, con sostenitori come Elon Musk che si esprimevano contro l’impatto ambientale negativo del bitcoin.