Intel ha annunciato oggi l’intenzione di lanciare un chip acceleratore blockchain entro la fine dell’anno che sarà in grado di eseguire un algoritmo utilizzato per il mining di bitcoin.

Il chip è stato creato da una business unit nota come Custom Compute Group. Intel ha costituito l’unità per “sviluppare piattaforme di silicio personalizzate ottimizzate per i carichi di lavoro dei clienti“, ha affermato Raja Koduri, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Accelerated Computing Systems and Graphics del chipmaker, di cui fa parte la nuova business unit.

Il Custom Compute Group svilupperà anche prodotti per altri mercati oltre al segmento blockchain, ha affermato Koduri.

Il nuovo acceleratore blockchain di Intel è ottimizzato per eseguire l’algoritmo SHA-256, comunemente usato per il mining di bitcoin. Secondo la società, il chip può eseguire SHA-256 con prestazioni per watt oltre 1.000 volte superiori rispetto alle unità di elaborazione grafica commerciale.

Un certo numero di clienti si è già registrato per utilizzare l’acceleratore blockchain di Intel. Tra questi ci sono Block Inc, precedentemente nota come Stripe Inc, Argo Blockchain PLC e Griid Infrastructure LLC, che è attualmente in fase di quotazione in borsa con una valutazione di 3,3 miliardi.

Intel non ha fornito informazioni tecniche dettagliate sul design del chip nell’annuncio di oggi. Ma secondo un rapporto di Tom’s Hardware, Griid Infrastructure ha dettagliato in un documento normativo che i chip che sta acquistando da Intel sono circuiti integrati specifici dell’applicazione o ASIC. Un ASIC è un processore specializzato progettato per eseguire una serie specifica di attività, in questo caso eseguendo calcoli relativi alla blockchain.

Un nuovo accordo tra Intel e Griid

Secondo quanto riferito, l’accordo di Griid con Intel consentirà alla società di acquistare almeno il 25% di “tutti gli ASIC qualificati progettati da Intel” fino a maggio 2025 se vengono soddisfatte determinate condizioni. Per gli ordini effettuati da Griid prima di maggio 2023, Intel fornirà prezzi fissi.

Intel prevede di condividere maggiori dettagli sulla sua iniziativa blockchain alla fine di questo mese alla International Solid State Circuit Conference, un evento dell’industria dei chip.

La società ha detto che nel 2018 dimostrerà la tecnologia ASIC sviluppata nell’ambito di un’iniziativa di “esplorazione del prodotto di prima generazione” durante l’evento.

Intel ha confermato oggi l’impronta compatta della sua tecnologia di accelerazione blockchain. “Questa architettura è implementata su un minuscolo pezzo di silicio in modo da avere un impatto minimo sulla fornitura dei prodotti attuali“, ha affermato Koduri.

“Siamo consapevoli del fatto che alcuni blockchain richiedono un’enorme quantità di potenza di calcolo, che purtroppo si traduce in un’immensa quantità di energia“, ha aggiunto Koduri. “I nostri clienti chiedono soluzioni scalabili e sostenibili, motivo per cui stiamo concentrando i nostri sforzi sulla realizzazione del pieno potenziale della blockchain sviluppando le tecnologie informatiche più efficienti dal punto di vista energetico su larga scala”.