Netflix ha firmato un accordo triennale con le corporazioni cinematografiche francesi per investire un minimo di 45 milioni di dollari in film francesi ed europei.

Netflix ha già firmato un patto con le autorità di radiodiffusione francesi per iniziare a investire il 20% dei propri ricavi annuali in contenuti francesi, sia serie che film, come parte di un decreto francese derivante dall’attuazione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi (Avms).

L’accordo fondamentale di martedì vedrà Netflix investire il 4% delle sue entrate annuali realizzate in Francia nel finanziamento di film francesi ed europei, con almeno 30 milioni di euro investiti in film in lingua francese.

Tutti questi film saranno presentati in anteprima nei cinema francesi e saranno lanciati su Netflix 15 mesi dopo. Netflix avrà una finestra esclusiva su questi film per una durata di sette mesi.

Il patto prevede anche una disposizione per film a basso budget. Presenta una clausola sulla diversità in base alla quale Netflix dovrà destinare almeno il 17% dei 40 milioni di euro al finanziamento di film in lingua francese con un budget inferiore ai 4 milioni di euro.

Il primo accordo del suo genere

“Questo accordo è un nuovo passo verso la nostra virtuosa integrazione nell’esclusivo ecosistema cinematografico francese“, ha affermato Netflix in una dichiarazione inviata a Variety. “Rispecchia sia il nostro contributo costruttivo al processo negoziale dell’AVMS sia il nostro impegno a far parte dell’eccezione culturale francese“.

Ad oggi, Netflix è il primo e unico servizio di streaming ad aver firmato questo accordo con le organizzazioni cinematografiche francesi, BLIC (Bureau de liaison des industry cinématographiques), BLOC (Bureau de liaison des organization du cinema) e ARP (Société civile des auteurs réalisateurs producteurs ).

La Francia è anche l’unico paese in Europa ad aver firmato un simile accordo con Netflix o qualsiasi altra piattaforma.

Netflix ha affermato che “continuerà a promuovere una finestra precedente per riflettere meglio le effettive abitudini di visualizzazione dei consumatori“.