Dallo scorso 22 febbraio 2022 l’operatore virtuale Kena Mobile ha rilanciato la propria offerta denominata Kena 7.99 con più Giga di traffico telefonico, ora sono infatti 130.

Questa offerta è disponibile esclusivamente online. Sostanzialmente si tratta della Kena 7,99 Special, ma in questo caso con un bundle dati maggiore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ha rilanciato l’offerta Kena 7.99

Tutti gli utenti che attivano l’offerta Kena 7,99 130 Giga, avranno a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto a 7,99 euro al mese. Come già accennato, l’offerta è disponibile soltanto online, sia sul sito ufficiale dell’operatore che nell’app Kena per dispositivi mobili.

Per effettuare l’attivazione, i clienti devono richiedere contestuale portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, ho. Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel e moltissimi altri operatori.

Con Kena 7,99 130 Giga, il costo di attivazione e quello della nuova SIM sono entrambi gratuiti, mentre il rinnovo mensile viene addebitato su credito residuo. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta viene sospesa con possibilità di usufruire del piano tariffario base fino a esaurimento del credito. Per scoprire maggiori dettagli sull’offerta in questione o su altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.