Con il ritorno in palinsesto della Champions League, c’è una ragione in più per gli appassionati di calcio di affidarsi allo streaming IPTV. Sono sempre di più le persone che in questi giorni stanno sottoscrivendo dei pacchetti per la visione illegale dei contenuti da Sky, Amazon Prime Video e soprattutto da DAZN.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale porta un beneficio a tutti gli appassionati che desiderano seguire la loro squadra del cuore: i prezzi più bassi del mercato. Al netto di questo beneficio però ci sono anche una serie di importanti rischi da non sottovalutare.

Tutti i trasgressori che scelgono la via dell’IPTV in primo luogo potrebbero essere chiamati a pagare una sanzione dal valore di 30mila euro. Per i trasgressori, inoltre, non è esclusa nemmeno la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe sono poi la seconda grande evenienza per gli utenti che si affidano all’IPTV. In molte circostanze gli utenti vengono intercettati su WhatsApp e su Telegram da alcuni malintenzionati. Dopo aver pagato a costoro ticket annuali per l’IPTV, gli utenti si ritrovano senza la ricezione di alcun servizio in cambio.

L'adozione dello streaming illegale IPTV si lega talvolta anche alla tecnologia dei canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.