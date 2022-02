Intesa Sanpaolo: nuove truffe in atto, svuotati i conti con il messaggio phishing

Molte banche stanno ravvisando il ritorno di un fenomeno che in realtà non si è mai assopito. Stiamo parlando delle truffe, le quali negli anni sono state elaborate ancora meglio dai malviventi che si celano dietro identità molto spesso fittizie.

Intesa Sanpaolo, uno dei gruppi più importanti di sempre nel mondo delle banche, sta vedendo tante proteste da parte dei suoi clienti. Sia chiaro innanzitutto che la banca in questo caso non c’entra praticamente niente, visto che il messaggio che sta girando sarebbe solo un tentativo di phishing pronto a rubare i soldi dei conti. Non è ovviamente è colpa di Intesa Sanpaolo se il testo in questione si sta diffondendo a macchia d’olio. La cosa importante è che stiate molto attenti soprattutto quando bisogna non cliccare sul link all’interno del messaggio stesso.

Intesa Sanpaolo: ecco il messaggio che sta seminando il panico in Italia

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :