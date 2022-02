Le azioni dei malintenzionati ed i loro relativi tentativi di phishing rappresentano una costante minaccia per tutti gli italiani che hanno un conto presso i principali istituti di credito in Italia. I clienti di Intesa Sanpaolo, in particolar modo, devono prestare un alto tasso di attenzione per evitare spiacevoli conseguenze.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Anche in queste settimane le minacce per gli utenti arrivano in maniera principale dalla condivisone delle mail o degli SMS fasulli. Talvolta, i correntisti di Intesa Sanpaolo ricevono finte comunicazioni in cui si presuppone l’accredito, anch’esso finto, dal valore di 1000 euro sul conto corrente.

I malintenzionati che si fingono parte del servizio assistenza di Intesa Sanpaolo hanno un semplice obiettivo. Catturando l’attenzione dei clienti con questi messaggi, la finalità degli hacker è quella di spingere i lettori a cliccare sul link in allegato ai messaggi.

I correntisti che cliccano su queste comunicazioni potrebbero condividere in maniera automatica le loro informazioni riservate. In questo modo, inoltre, i malintenzionati potrebbero anche dar vita a furti d’identità e creare una serie di profili fasulli online.

Sempre il pubblico di Intesa Sanpaolo con questi messaggi potrebbe trovare problemi inerenti ai profili tariffari di TIM, Vodafone e WindTre. Tanti correntisti, infatti, si sono trovati attivati in automatico alcuni costosi servizi a pagamento sullo smartphone.

Il problema maggiore resta comunque quello per i risparmi. In caso di condivisione delle credenziali home banking, gli hacker avrebbero gioco facile nel rubare anche ingenti quantità di denaro in pochi secondi.