L’impegno del gestore francese, nonostante questo approccio nel campo della telefonia fissa, resta granitico anche sul fronte delle ricaricabili. In tal senso si spiega il rilancio della promozione Giga 120. Anche nel mese di febbraio gli abbonati potranno attivare questa promo di 9,99 euro con consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS e con 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

I vantaggi di una ricaricabile come la Giga 120 non si fermano ai prezzi da ribasso ed ai consumi. I clienti, infatti, potranno anche beneficiare di tre servizi a costo zero.

La prima novità di questa tariffa è la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti di Iliad potranno comunicare con amici e parenti in ben sessanta Stati in giro per il mondo senza costi extra rispetto a quelli già previsti con la propria ricaricabile base.

Sempre i clienti di Iliad potranno attivare anche la segreteria telefonica a costo zero. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, per l’ascolto dei messaggi in segreteria non è prevista alcuna spesa aggiuntiva sulla ricaricabile.

Il vantaggio principale della Giga 120 di Iliad è il servizio 5G a costo zero. I clienti che attivano una promo con il gestore francese, a tal proposito, potranno navigare in internet con le velocità più altre senza spese extra.