Guida astrologica per cuori infranti: finalmente è arrivata la sinossi della season 2

Avete mai sentito parlare di “Guida astrologica per cuori infranti“? Se la vostra risposta è no, allora dovete correre subito a vedere la prima stagione su Netflix perché a breve arriverà la season 2! Non siamo così cattivi però, intanto noi di Tecnoandroid vi anticipiamo qualcosa in merito. Siete pronti?

Guida astrologica per cuori infranti 2: trama e cast

Guida astrologica per cuori infranti altro non è che una commedia romantica ambientata a Torino e decorata da continui incontri surreali e tragicomici. Tutto gira attorno ad Alice Bassi, trentenne single e assistente di produzione in un piccolo network televisivo. La storia si accende quando quest’ultima scopre la possibilità di trovare l’amore e il successo grazie a Tio, la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Entrando nei dettagli, Netflix aggiunge:

“Il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.”

Season 2

E la seconda stagione? Netflix ha già provveduto ad un piccolo spoiler: “Mentre la trasmissione di Alice ottiene sempre più successo, il suo amore con Davide viene messo alla prova… dalle stelle.” Insomma, non ci resta che aspettare l’8 Marzo, giorno del suo arrivo sulla piattaforma!

Per quanto riguarda il cast, prenderanno parte: