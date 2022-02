Capita che Google Maps non trovi l’indirizzo che cerchiamo nel navigatore, ma ce un trucco per risolvere velocemente

Un cambio radicale di abitudini

Google Maps, con l’avvento Android, è divenuto un nostro inseparabile compagno nelle gite in auto.

Che si tratti di viaggi per il tempo libero o il lavoro, se non conosciamo la destinazione non possiamo farne a meno.

Nel corso degli anni sono cambiate tante cose, a discapito dei vecchi navigatori di un tempo che sono ormai andati in pensione.

Gli smartphone ci hanno portato notevoli risparmi se consideriamo che Maps, street View e Earth sono applicazioni completamente gratuite.

Oltre al fattore economico è importante anche la sicurezza al volante. La strabiliante tecnologia dell’assistente vocale ci permette di impostare la destinazione senza usare il dispositivo.

Un fattore importante, che ci consente di rimanere concentrati sulla guida ed evitare incidenti o perdite di punti sulla patente.

Capita tuttavia che alle volte ”Hey Google” capisca fischi per fiaschi, non trovando la via o la località richiesta. Ci sono però degli escamotage per risolvere il problema, sempre senza usare lo smartphone rimanendo vigili alla strada!

Google Maps: come trovare il giusto indirizzo

Vediamo come risolvere questo fastidioso bug che non riconosce la destinazione richiesta.

La prima cosa è sicuramente essere precisi, il più possibile, nella pronuncia delle parole.

Differenze per noi piccole, possono cambiare il riconoscimento da parte dell’assistente vocale.

Spesso il difetto viene riscontrato con vie che hanno un nome con più parole.

Prendiamo in esempio la via Luigi Garau. I sistemi Google potrebbero averla registrata per intero oppure come L. Garau.

Essendo la prima parola puntata, il navigatore non riconoscerà mai la frase intera. Questa potrebbe essere una delle cause.

In queste situazioni, è utile provare a pronunciare via Garau omettendo la prima parte, oppure provare a pronunciarlo con la lettera puntata sempre riferendosi alla prima, in questo caso la L, di Luigi.

Nelle via i nomi puntati, come d’uso nella lingua italiana, saranno sempre i primi quindi non potrete sbagliare (esempio via Enrico Berlinguer, via E. Berlinguer).

Un altro caso in cui non viene trovata la destinazione, può essere dipeso dalla via associata a un determinato numero Civico.

In questo caso, richiedete a Google Maps la destinazione omettendo il numero civico, per poi cercarlo manualmente una volta giunti sul luogo.