Sebbene ci siano ottimi gestori delle password, a volte la soluzione più semplice è fare affidamento al browser che si utilizza su tutti i tuoi dispositivi. Google ha riconosciuto che il gestore di password integrato in Chrome e Android è una risorsa preziosa. In quanto tale, l’azienda lo ha costantemente migliorato negli ultimi anni. La nuova funzionalità in arrivo è la possibilità di aggiungere note alle credenziali salvate.

La nuova funzione, già presente su Chrome Canary 101, consentirà di inserire qualsiasi testo aggiuntivo necessario, sia che si tratti dell’ultima volta che hai cambiato la password o della risposta a una domanda di sicurezza che potresti dover inserire per reimpostare l’account in questione.

Note da aggiungere direttamente nel gestore delle password: funzione in arrivo per Google Chrome

Google ha inoltre lavorato sulla possibilità di salvare le password manualmente. Quindi, senza affrontare l’intero processo automatico. Quest’ultimo solitamente si attiva solo quando inserisci le tue credenziali su un sito Web. Il nuovo campo per inserire note è disponibile per le password esistenti e per tutte le password nuove/recenti o aggiunte manualmente.

La maggior parte dei gestori di password supporta da tempo queste funzionalità standard. La loro mancanza ha sempre infastidito gli utenti di Chrome, rendendo il gestore delle password integrato di Google uno strumento da sconsigliare rispetto a tanti altri. Con questi ultimi sviluppi, Chrome potrebbe diventare una valida alternativa per chiunque sia già profondamente affezionato o abituato all’ecosistema Google. Non c’è ancora nulla di definitivo, ma è abbastanza probabile che la funzione – al momento ancora in fase sperimentale – arrivi per la versione stabile del browser.