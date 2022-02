I prezzi sono stati fortemente ridotti nell’ultimo volantino di casa Expert, in questi giorni infatti, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale fortemente in grado di catturare l’attenzione di milioni di possibili acquirenti in Italia.

La soluzione che vi raccontiamo nell’articolo, è prima di tutto disponibile sull’intero territorio, ovvero gli acquisti sono perfettamente effettuabili in ogni singolo negozio, come anche online sul sito ufficiale. In questo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra che vedete effettivamente mostrata a schermo.

Expert: tantissimi sconti per tutti i gusti

La spesa da Expert è davvero ridotta ai minimi termini, fino al 27 febbraio 2022 è stato attivato un volantino che propone fortissime riduzioni sui prodotti di fascia media, con un forte focus sugli smartphone da meno di 429 euro. Il modello più performante, e costoso, dell’intero volantino, è appunto l’ottimo Oppo Reno6, disponibile più precisamente a soli 429 euro.

Le alternative proposte sempre nella medesima campagna promozionale, ad ogni modo, vanno anche a toccare Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo non supera i 379 euro, oppure uno a scelta tra Huawei Nova 8i, Redmi 10, TCL 20S o Oppo A16. Indipendentemente dal prodotto che sceglierete, ricordiamo che la garanzia è sempre di 2 anni dalla data d’acquisto, e che comunque la versione no brand permette di ricevere aggiornamenti molto più tempestivi. Ogni altra informazione in merito è rimandata al seguente link.