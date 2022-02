Il volantino Euronics disponibile in questi giorni di fine Febbraio, raccoglie al proprio interno un buon quantitativo di sconti, mettendoli però a disposizione di un ristretto numero di utenti sul territorio nazionale.

Avete capito bene, il limite più grande della corrente campagna promozionale di Euronics, va a toccare proprio la disponibilità sul territorio. Gli acquisti non possono essere effettuati online sul sito, ma sarà necessario recarsi personalmente in negozio, più precisamente in specifici punti vendita di proprietà di un socio, limitando al massimo la possibilità di accesso da parte della community.

Euronics: tantissimi sconti da non perdere e grandi prezzi bassi

Euronics nasconde all’interno della propria campagna promozionale una lunga serie di offerte davvero imperdibili, molto spesso focalizzate sul brand Samsung. A conti fatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare i migliori prodotti dell’azienda, anche di ultima generazione, spendendo relativamente poco, in confronto al listino del periodo.

Il più interessante resta sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE, questi viene commercializzato a soli 599 euro, una cifra veramente ridottissima, che apre le porte ad una infinità di possibilità. Nel caso in cui, invece, si volesse risparmiare ulteriormente, il consiglio è di puntare dritti verso il Galaxy S20 FE, il modello precedente, il cui prezzo finale non va oltre i 379 euro (sempre no brand).

Questi sono i due dispositivi più interessanti del volantino, ma all’interno se ne possono trovare davvero molti altri. Per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima le pagine della campagna, raggiungibili mediante questo link.