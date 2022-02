CoopVoce: segnali di rivincita contro Vodafone e TIM, ecco la EVO 100

Tutti i gestori virtuali che ogni giorno si affannano a provare nuove soluzioni per portare nuovi utenti dal loro lato, stanno trovando finalmente soddisfazione. Sono infatti un paio d’anni che accadono avvenimenti molto in usuali, ovvero che i provider virtuali come ad esempio CoopVoce, riescano a prendere agevolmente il controllo del mercato della telefonia mobile.

I vari gestori più blasonati corrono infatti il rischio di perdere costantemente utenti per mano di realtà del genere, le quali con le loro offerte hanno davvero tanto da concedere al pubblico. Parlano da sole le offerte Evolution di CoopVoce, le quali sono ancora disponibili per pochi euro mensili e per sempre allo stesso prezzo.

CoopVoce: ecco quali sono le promozioni Evolution che potete sottoscrivere a partire da meno di 5 euro

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS