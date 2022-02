Coop e Ipercoop accorciano di molto le distanze da tutti gli altri rivenditori del nostro paese, proponendo una campagna promozionale veramente molto interessante, con la quale essere in grado di acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza spendere poi così tanto.

Il volantino è assolutamente convincente, al suo interno si possono trovare innumerevoli prodotti fortemente scontati, con prezzi ala portata di tutti, e soprattutto in vendita alle migliori condizioni. Ricordiamo infatti che è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la copertura dei difetti di fabbrica, mentre tutti gli smartphone sono disponibili nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte con i migliori sconti

Sconti assolutamente grandiosi vi attendono da Coop e Ipercoop, in questi giorni avete infatti la possibilità di mettere mano al portafoglio per cercare di risparmiare al massimo delle vostre possibilità, a partire ad esempio dall’eccellente sconto applicato sull’Apple iPhone 13. Il nuovo, e ultimo, modello dell’azienda di Cupertino, viene proposto all’acquisto a soli 879 euro, una cifra di rispetto assoluto per la variante da 128GB di memoria interna.

Non mancano poi sconti molto interessanti anche su prodotti decisamente più economici, quali possono essere rappresentati ad esempio dall’ottimo Realme C25Y, disponibile a 149 euro, e con il quale è possibile godere di discrete prestazioni generali. Le altre offerte le trovate nel dettaglio qui.