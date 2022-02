I prezzi sono quasi azzerati da Comet, grazie al nuovo volantino, infatti, tutti gli utenti si ritrovano ad avere una incredibile possibilità di risparmiare sui vari acquisti effettuati, siano essi legati alla telefonia mobile, che all’elettronica in generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per la maggior parte di coloro che vogliono accedere al negozio online o fisicamente sul territorio nazionale; è bene sapere, infatti, che tutte le spedizioni dirette verso il domicilio, sono gratuite dal momento in cui il valore dell’ordine vada oltre i 49 euro di spesa complessivi.

Comet: il volantino che nessuno si aspettava

Comet mette letteralmente alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale assolutamente degna di nota, attivandola fino al 2 marzo, senza limiti particolari.

La campagna focalizza la propria attenzione sul mondo degli smartphone, proponendo al pubblico validissime alternative tra cui poter scegliere. I top di gamma sono rappresentati ad esempio dall’ottimo Vivo X60 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro, per scendere poi verso soluzioni più economiche, come Realme GT Master Edition a 279 euro, Vivo V21 a 349 euro, Huawei Nova 9 a 449 euro e simili.

Non mancano chiaramente modelli di fascia bassissima, con prezzi inferiori ai 200 euro, quali sono Realme 8i, Realme 8, Wiko Power U20, Realme C25Y ed altri ancora. L’ampiezza del volantino Comet è davvero incredibile, per questo motivo non dovete assolutamente limitare la visione dell’articolo, ma premere il seguente link per visionare le pagine nella loro interezza.