Il problema della stangata per le bollette della luce e del gas rappresenta la principale preoccupazione per gli italiani in questo mese di febbraio. Tanti cittadini, proprio in questi giorni, dovranno pagare tasse molto più elevate rispetto allo scorso anno.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

I tecnici hanno calcolato l’impatto di questi aumenti sulle spese quotidiane dei cittadini e dei professionisti con Partita IVA. Stando alle analisi, rispetto ai prezzi del 2021 è previsto un rincaro del 50% sui costi per l’energia elettrica ed un rincaro del 45% per i costi del gas. Sempre le stime prevedono per ogni famiglia una spesa extra dal valore di 1000 euro sempre in confronto al 2021.

Il Governo già nelle scorse settimane ha messo a disposizione un fondo dal valore di 5 miliardi di euro. Questi fondi sono stati utili per abbassare il peso delle componenti aggiuntive legate alle bollette della luce e per proporre una riduzione dell’IVA sino al 5% per le bollette del gas.

Oltre a questo fondo ed ai prossimi stanziamento del Governo, per risparmiare gli italiani possono anche optare per una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. L’utilizzo di elettrodomestici di nuova generazione così come l’evitare sovraccarichi e il costante controllo del contatore energetico potrebbe garantire importanti risparmi mensili.

Al tempo stesso gli italiani possono anche controllare le spese di gestione delle bollette. Dato che tutte le compagnie energetiche attive in Italia prevedono l’invio elettronico delle bollette e il conseguente pagamento digitale, optando per queste modalità si possono anche ridurre i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.