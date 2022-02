Another Life: la terza stagione non ci sarà, addio alla serie sci-fi di Netflix

Netflix a volte sa essere davvero ingiusta. La famosa piattaforma, per lasciare spazio ai nuovi arrivi, deve necessariamente eliminare i prodotti che hanno riscosso meno successo. E quali tra i tanti titoli è uscito dall’elenco del colosso? Another Life. Per questa ragione la serie di fantascienza incentrata sulla ricerca di forme di vita aliene da parte dell’astronauta Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), si fermerà alla seconda stagione.

Another Life: il titolo cancellato dall’elenco

Ebbene sì, è giunta la fine per la serie avente come protagonisti Niko interpretata da Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), il marito Erik nonché Justin Chambers (Shameless), e Samuel Anderson (Doctor Who 2014) conosciuto come William l’intelligenza artificiale della navicella Salvare. Nel cast vi erano anche Rekha Sharma e Kate Vernon (Battlestar Galactica), Blu Hunt nei panni di August Catawnee; A.J. Rivera nelle vesti Bernie Martinez; Tongayi Chirisa negli abiti di Richard Ncube; Dillon Casey nonché Seth Gage; Shannon Chan-Kent ossia Iara; Kurt Yaeger anche noto come Dillon Conner; e infine Carlena Britch ovvero Paula Carbone.

Ovviamente la notizia è giunta anche alla protagonista Katee Sackhoff, la quale non sembra essere molto felice di aver terminato un percorso considerato come una delle serie di Netflix con il più basso rating anche su Rotten Tomatoes.

L’attrice, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha annunciato: “Vorrei ringraziare ogni singola persona che ha guardato e sostenuto Another Life su Netflix. Grazie alla nostra troupe e al cast per aver sempre lavorato così duramente e per la preparazione. Avrei voluto poter realizzare più stagioni, ma tristemente non è in programma. Ci vedremo nella prossima avventura. Con amore, Niko.”