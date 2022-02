WhatsApp ha lanciato una nuova interfaccia per le chiamate vocali per alcuni beta tester su dispositivi iOS.

Questa nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta a dicembre ed è stata lanciata per alcuni beta tester di Android selezionati. Il nuovo sviluppo arriva pochi giorni dopo un aggiornamento per i dispositivi iOS, inclusi i modelli iPhone e iPad, in cui gli utenti possono riprodurre messaggi vocali in background.

Ciò significa che gli utenti possono riprodurre messaggi vocali e file audio al di fuori della finestra della chat.

Il beta tracker WABetaInfo ha riferito che WhatsApp per iOS beta 22.5.0.70 ha portato l’interfaccia aggiornata ad alcuni beta tester.

Una nuova funzione solo per dispositivi Apple

La piattaforma di messaggistica istantanea presenterà un’interfaccia ridisegnata per una chiamata di gruppo. Una volta abilitata la nuova interfaccia, le persone saranno in grado di vedere nuove animazioni in tempo reale che informeranno gli utenti che stanno usando gli altoparlanti durante la chiamata, ha osservato WABetaInfo.

La riprogettazione verrà fornita con uno sfondo per l’interfaccia di chiamata vocale che non può essere modificata al momento.

La nuova interfaccia per le chiamate vocali è già stata lanciata per alcuni beta tester su Android all’inizio di questo mese. WhatsApp è stato avvistato per la prima volta mentre lavorava su una nuova interfaccia per le chiamate vocali nel dicembre dello scorso anno.

WhatsApp di proprietà di Meta ha recentemente rilasciato un aggiornamento per gli utenti di dispositivi iOS che consente agli iPhone e ad alcuni utenti iPad di riprodurre messaggi vocali in background. I messaggi vocali e i file audio, in questo aggiornamento, possono essere riprodotti al di fuori della finestra della chat. Non sappiamo ancora quando l’aggiornamento sarà disponibile su dispositivi Android o app Web.