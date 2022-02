WhatsApp: le tre funzioni più interessanti sono nascoste, come averle gratis

Il richiamo per gli utenti di WhatsApp, quando si vuol renderli felici, è rappresentato dai nuovi aggiornamenti in cantiere. Il colosso sta infatti per rilasciare qualcosa di realmente interessante come mai prima d’ora negli ultimi mesi.

Si tratterà di novità molto importanti, le quali andranno ad implementare un meccanismo già ben oleato. Saranno disponibili infatti funzionalità in più che consentiranno una più semplice gestione dell’applicazione di messaggistica. Allo stesso tempo però c’è qualcuno che avrebbe trovato delle funzionalità per WhatsApp ma in relazione ad applicazioni di terze parti scaricabili dal web.

WhatsApp: ci sono tre funzionalità che potete avere grazie a tre applicazioni di terze parti

Ci sono alcune funzioni che, pur risultando sicure al 100%, tendono a restare fuori dai radar degli utenti di WhatsApp.

Alcune di queste risultano davvero interessanti perché consentono di avere opportunità che l’applicazione ufficiale non consentirebbe. La prima è quella che offre la possibilità di spiare le persone di nascosto ma solo per quanto riguarda i loro movimenti. Whats Tracker consente infatti a tutti di scegliere una o più persone da tenere monitorate durante la giornata per scoprire l’orario preciso di accesso o di disconnessione da WhatsApp.

Segue un’altra applicazione molto interessante, la quale vi permetterà di avere massima discrezione. Unseen intercetta tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp in modo da farveli leggere ugualmente senza aprire l’applicazione ufficiale. Non avrete dunque nessuna registrazione del vostro ultimo accesso e non risulterete online.

Infine ecco WAMR. Si tratta in questo caso della migliore opportunità per recuperare i messaggi che qualcuno ha cancellato prima che voi li leggeste.