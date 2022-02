Vodafone assicura anche in questo mese di febbraio le migliori iniziative a tutti i suoi clienti. Il provider inglese vuole competere in maniera diretta con Iliad e con le sue principali offerte low cost. Nel corso delle prossime settimane, gli abbonati avranno modo di sottoscrivere una serie di interessanti promozioni, tra cui spicca la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

Gli abbonati che intendono attivare questa ricaricabile potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed una quota internet pari a 70 Giga per la connessione di rete.

La Special 70 Giga di Vodafone prevede un costo mensile pari a 7,99 euro per il rinnovo. Tutti gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro: questo prezzo sarà necessario per la dotazione della scheda SIM.

Gli abbonati che intendono attivare la Special 70 Giga avranno anche garanzie ulteriori sul fronte commerciale. Vodafone, infatti, assicura a tutti i clienti prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che l’operatore si impegna a non effettuare rimodulazioni sui costi almeno durante i primi sei mesi dal lancio della tariffa e della nuova rete mobile.

Come per le precedenti iniziative i clienti che intendono sottoscrivere questa ricaricabile dovranno recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. In linea con le precedenti promozioni, anche in questo caso il gestore francese richiede la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre ed Iliad.