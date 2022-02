Sconti davvero incredibili vi attendono in questi giorni di metà Febbraio da Unieuro, i migliori prezzi sono assolutamente dietro l’angolo, avendo difatti la certezza di avere la possibilità di spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che vorranno avvicinarsi all’ottima campagna promozionale di Unieuro, devono comunque sapere che sarà possibile effettuare gli acquisti anche recandosi personalmente in uno dei punti vendita, oltre che tramite il sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita diretta verso il domicilio, al superamento dei soliti 49 euro di spesa complessivi.

Unieuro: sconti da pazzi per tutti gli utenti

Ogni momento è buono da Unieuro per iniziare a risparmiare sui vari acquisti effettuati, la nuova campagna promozionale parte fortissimo con l’offrire all’utente la possibilità di ricever buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa effettivi, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di appartenenza dei prodotti selezionati. Questi potranno essere spesi solamente nel mese successivo, ovvero a partire da Marzo 2022.

In aggiunta, segnaliamo anche la presenza di ottime riduzioni di prezzo applicate su un numero sempre maggiore di prodotti, anche di fascia alta. Tra i migliori annoveriamo chiaramente Galaxy S21 FE, disponibile a 549 euro, come anche Galaxy S21+, proposto a 799 euro, oppure un più economico Galaxy S21, il cui prezzo finale non va oltre i 699 euro.

Tutti gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, oltre che sul sito ufficiale. I dettagli del volantino li trovate direttamente qui.