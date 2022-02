Spendere poco con Trony potrebbe essere davvero semplicissimo per decine di utenti sul territorio nazionale, in questo modo tutti hanno la possibilità di accedere agli ottimi prezzi lanciati dall’azienda, promettendo in cambio un risparmio che va ben oltre le più rosee aspetattive.

L’accesso alla campagna promozionale non è assolutamente limitato a specifiche aree del territorio, il volantino descritto è da considerarsi valido ovunque sul territorio, senza differenze in merito al socio effettivo di appartenenza. Coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno comunque affidarsi al Tasso Zero, richiedibile però solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: questi sconti sono da urlo

Il volantino trony attivato fino al 9 marzo 2022, ricordiamo in tutti i punti vendita in Italia, promette all’utente finale un risparmio decisamente importante, pari al 50% del prezzo di listino di un prodotto a scelta. Avete capito bene, dopo l’ottima campagna promozionale legata ai rimborsi, ecco arrivare un’altra ampissima possibilità di scelta.

Per approfittare di tale situazione, sarà importante recarsi in negozio ed aggiungere al carrello una coppia di prodotti che differisce di 5 euro l’una dall’altra. Fatto questo, nel momento in cui vi sarete recati in cassa, potrete ricevere in cambio uno sconto del 50% sul listino del meno caro della coppia. L’applicazione sarà istantanea, non verranno emessi buoni sconto o similari.

Il volantino Trony lo potete sfogliare direttamente a questo link, in modo da conoscere in maniera dettagliata e precisa tutte le migliori offerte della giornata, riuscendo così a promette ai vari utenti un risparmio praticamente unico nel proprio genere.