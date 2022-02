TIM continua ad investire risorse nel settore della streaming tv. A partire dallo scorso mese di Settembre, il provider sta producendo grandi sforzi in questo campo, anche grazie alle offerte legate al servizio TIMvision. La piattaforma streaming che garantisce già serie tv e film sia italiani che internazionali può essere associata a pacchetti per il calcio, lo sport e Netflix.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

La prima associazione prevista da TIMvision è quella legata a DAZN. I clienti di TIM, in questa circostanza, potranno beneficiare dei contenuti previsti dalla piattaforma streaming con calcio e sport in prima linea. Oltre alla Serie A in esclusiva, con DAZN sarà possibile gustarsi anche la Serie B, la Liga spagnola e tanti altri sport dal motomondiale al tennis.

Sempre i clienti che attivano un ticket con TIMvision potranno gustarsi anche tutte le emozioni della Champions League. Proprio come per la partnership di DAZN,TIM ha trovato anche un accordo con Mediaset e con la sua piattaforma streaming, Mediaset Infinity+ che prevede l’esclusiva streaming per la massima competizione europea.

Il ticket all inclusive di TIMvision che prevede contenuti e canali di calcio e sport porta ad una spesa mensile di 29,99 euro. In questo pacchetto il decoder TIMvision Box è disponibile a costo zero

Per il mese di febbraio c’è una sorpresa ulteriore per gli abbonati di TIM. Sempre incluso in questa promozione gli utenti troveranno anche i contenuti di Netflix, tra film e serie tv, con accesso illimitato alla galleria streaming.