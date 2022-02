Stranger Things 4: i volumi saranno ben due, ma quando arriveranno su Netflix?

Quella di Stranger Things 4 sembra essere ormai una barzelletta. Se prima si diceva che sarebbe arrivata un’altra sola stagione, beh, non è così. La nota serie tv Netflix è ancora a carissimo amico ma si dividerà in due volumi. A spiegarlo vi sono i co-creatori Matt e Ross Duffer, i quali hanno infatti condiviso una lettera narrante tale questione, appunto. Per farla breve, dopo anni è in arrivo l’inizio della fine.

Stranger Things 4: siete proprio sicuri che sarà l’ultima?

La serie tv più seguita negli ultimi anni non andrà oltre la quinta stagione? I Duffer Brothers confessano: “Sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo di Stranger Things e avevamo previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima“. I due hanno poi aggiunto: “Con nove copioni, più di ottocento pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di effetti visivi e una durata pressoché raddoppiata, Stranger Things 4 per noi è stata la stagione più impegnativa, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni”.

Stranger Things 4 si dividerà in 2 volumi, di cui il primo arriverà il 27 maggio, mentre il secondo sarà pubblicato l’1 luglio, anche in Italia. Ma tenete le speranze accese, perché i Duffer hanno rivelato: “Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati. Ma prima ci auguriamo che vogliate rimanere con noi per scoprire come finisce il racconto di una ragazza speciale di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia in difficoltà e di una madre inarrestabile, di una cittadina di nome Hawkins e di una dimensione parallela nota come il Sottosopra”.