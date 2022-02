Sky prevede palinsesti ricchi di appuntamenti in questa tre giorni di coppe europee. Dopo il ritorno della Champions League, la piattaforma satellitare proporrà a tutti gli abbonati anche le partite di Europa League e Conference League. La ripartenza delle coppe europee per la pay tv manda relativamente in secondo piano la mancata esclusiva della Serie A.

Sky, le grandi offerte smart anche a Febbraio

Da inizio anno Sky deve rinunciare ai diritti del massimo campionato, diritti che sono nelle mani di DAZN. Per evitare un tracollo nel numero degli abbonati, la pay tv ha dato vita ad una politica commerciale rivoluzionata, basata sui costi più bassi di sempre.

Tutti gli abbonati che scelgono Sky potranno ora attivare il ticket Calcio al semplice costo di 5 euro al mese. Per chi è già cliente e risulta iscritto alla piattaforma Extra inoltre è prevista anche la possibilità di vedere tutti gli eventi del pacchetto a costo zero per tre mesi.

Soluzione vantaggiosa per i clienti Sky anche per il pacchetto Sport. Il ticket che include proprio tutte le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha ora un costo di soli 16,90 euro ogni trenta giorni.

I clienti di Sky potranno beneficiare dei vantaggi per i listini smart anche con gli altri servizi. Il pacchetto Cinema, ad esempio, prevede ora un costo di 10,90 euro mentre per il ticket intrattenimento c’è un prezzo di 14,90 euro mensili. In tutte le combinazioni di pacchetti il decoder Sky Q sarà disponibile a costo zero.