Il Galaxy S22 Ultra di Samsung è senza dubbio un bel telefono. Moderno, versatile, potente. Ma quanto può resistere ad uno stress test? A fare chiarezza sulla questione sono i colleghi di PBKreviews reduci da un massacro senza precedenti. Come se la sarà cavata il nuovo gioiellino sudcoreano? Ecco il riscontro.

Test di resistenza per Samsung Galaxy S22, ora anche il video

Il nuovo smartphone Samsung è impermeabile come dichiara la casa madre? La prima prova è tutta per lui. Un minuto in un paio di centimetri d’acqua per un telefono certificato IP68 non dovrebbero rappresentare un grosso problema. Potrebbe infatti uscire illeso anche dopo mezz’ora di immersione ad oltre un metro e mezzo sotto il livello dell’acqua. Come prevedibile non c’è stato alcun danno.

La resistenza ai graffi? Altrettanto efficace? Vetro anteriore, posteriore e fotocamere sono stati messi a dura prova. Le sue doti sono innate ed in linea con la concorrenza. Bene anche la Samsung Pen che nonostante la plastica dimostra un’innata tenacia contro i maltrattamenti. Buona solidità strutturale.

Ottimo il resoconto del bend test, altrimenti conosciuto come prova di piegatura. Appena flessibile, giusto per assorbire senza riportare danni anche in situazioni limite.

Diverse le altre prova come, ad esempio, la caduta a faccia in giù sul cemento ed il doppio passaggio di una ruota d’automobile. Cosa è successo? Beh, un video vale più di mille parole e considerazioni. Buona visione con lo smartphone che ha ottenuto un punteggio complessivo altissimo. Ricordiamo che si tratta di un device da oltre 1000 Euro. Li vale tutti? Scopritelo.