Il MWC 2022 è sempre più vicino e le aziende tecnologiche hanno iniziato a prepararsi per l’evento. Samsung ha recentemente anticipato ciò che presenterà quest’anno. Anche Realme ha annunciato le prime novità. La società prevede di presentare ufficialmente la sua ultima tecnologia pensata per ricaricare rapidamente un dispositivo. Secondo l’azienda, è la soluzione di ricarica per smartphone più veloce al mondo.

Realme introdurrà la nuova tecnologia durante il prossimo MWC di Barcellona e in seguito debutterà con l’arrivo di un prossimo smartphone della serie GT. La società prevede anche di lanciare la gamma di GT 2 Pro nei mercati europei in occasione di questo evento. Il dispositivo presenta alcune specifiche interessanti come il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e un display AMOLED con risoluzione in 2k.

Ricarica rapida: novità in arrivo durante il MWC 2022 per i dispositivi Realme

“La tecnologia di ricarica rapida di realme è come sempre all’avanguardia, soprattutto se confrontata con i dispositivi della stessa fascia. L’azienda punta a sviluppare prodotti sempre più premium. Il 70% delle risorse aziendali di ricerca e sviluppo viene investito in innovazioni tecnologiche, la capacità di ricarica di un dispositivo è una delle parti fondamentali di questo progetto”.

Realme ha introdotto la ricarica rapida da 125 W l’anno scorso (anche se non è ancora arrivata su nessuno smartphone), quindi possiamo aspettarci che la soluzione in arrivo sia ancora più veloce. L’ossessione delle aziende per gli smartphone che si ricaricano in fretta ha portato ad uno sviluppo così rapido di questa tecnologia negli ultimi anni. Non si limita più solo ai telefoni premium di fascia alta, poiché anche alcuni smartphone economici là fuori supportano velocità di ricarica pazzesche. Xiaomi ha recentemente lanciato Xiaomi 11i HyperCharge, che costa meno di 400 dollari in India. Per fare un confronto, la serie Pixel di Google raggiunge soli 23 W e la gamma S22 di Samsung supporta la ricarica rapida solo fino a 45 W.