Ancora nel corso delle prossime settimane ci saranno tante interessanti novità per i clienti che hanno a loro disposizione una Postepay. Gli utenti di Poste Italiane, infatti, anche in assenza del cashback di Stato, eliminato definitivamente dopo il primo semestre dello scorso anno, potranno partecipare ad un esclusivo programma cashback.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

Poste Italiane ha messo a disposizione di tutti i possessori di Postepay un’iniziativa riservata per tutti coloro che desiderano accumulare rimborsi. I clienti potranno ricevere un rimborso dal valore di 1 euro per ogni transazione dal valore uguale o superiore ai 10 euro. Tutti gli utenti avranno la possibilità di accumulare sino a 10 euro al giorno in cashback.

Per poter partecipare a quest’iniziativa i clienti di Postepay dovranno soltanto scaricare l’app ufficiale della carta su Android via Google Play Store o su iPhone via App Store di Apple. Gli utenti al tempo stesso dovranno impegnarsi ad effettuare gli acquisti, pagando per mezzo del codice QR presente in app.

L’iniziativa cashback di Postepay è prevista solo ed esclusivamente presso i negozi partner di Poste Italiane. Tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa sono catalogati da Poste Italiane attraverso il suo sito internet ufficiale.

In seguito all’eliminazione del programma di Stato, divenuta ufficiale con la scorsa Legge di bilancio, il programma cashback di Postepay sarà in vigore per tutti i clienti sino al prossimo 31 Marzo. L’iniziativa si rivolge sia ai titolari di Postepay Evolution, la carta con codice IBAN sia ai titolari di carta standard senza la presenza di un codice IBAN.