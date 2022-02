Omicron molla la presa: addio alle mascherine ma non al Green Pass

Il Covid è ancora tra noi ma ci sono dei cambiamenti. Fino al prossimo 31 marzo non sarà finalmente più obbligatorio utilizzare le mascherine mentre si è all’aperto. Il tutto in ogni regione, aldilà del colore che questa possa assumere. Al momento solo in Campania resterà attivo l’obbligo, voluto dal governatore De Luca fino al prossimo 28 febbraio.

Inoltre hanno ancora aperto le discoteche, ovviamente con alcune restrizioni. Per frequentarle ci sarà bisogno infatti del Greenpeace rafforzato così come la mascherina nel momento in cui non si è sulla pista da ballo. La capienza non potrà superare il 75% per le discoteche all’aperto mentre quelli al chiuso potranno ospitare un massimo del 50% delle persone possibili.

Covid: ecco le date che gli italiani attendono dopo l’11 febbraio

Ci sono al momento altre due date che fanno parte della road map annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi: il prossimo 31 marzo e il 15 giugno.

La prima data rappresenterà la fine dello stato di emergenza, il quale con ogni probabilità non verrà rinnovato. Il 15 giugno invece vedrà la fine dell’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50. Per quanto concerne lo stato di emergenza, il governo non intende prorogarlo nel momento in cui il calo dei contagi e dei ricoveri dovesse essere stabile.

Tornando al 31 marzo invece potrebbe essere la volta dell’abolizione dell’obbligo di utilizzare le mascherine al chiuso. Ovviamente ci saranno degli aggiornamenti per capire se tale provvedimento potrà essere adottato o meno.

Per quanto riguarda il Green Pass invece ci sarà bisogno di ulteriori aggiornamenti, visto che il governo ci sta ancora lavorando.