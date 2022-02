Il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes sta preparando l’arrivo di tante nuove vetture e ha anche da poco presentato la Mercedes AMG EQE. Come si sa da diverso tempo, l’azienda ha intenzione di presentare una versione SUV di questo modello e quest’ultimo è stato da poco avvistato in alcune foto spia.

Mercedes AMG EQE: ecco alcune foto spia della versione SUV di questo veicolo

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere alcune foto spia di uno dei prossimi veicoli a marchio Mercedes, ovvero Mercedes Classe C Coupé e Cabriolet. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emerse nuove foto spia di un altro veicolo del marchio tedesco.

Si tratta in particolare del prossimo SUV Mercedes AMG EQE. Osservando queste foto è possibile scorgere una delle caratteristiche di questo veicolo, ovvero la presenza di quattro ruote sterzanti. Rispetto all’attuale modello, qui sembra che ci sarà un angolo di sterzata maggiore. La presenza di questa caratteristica dovrebbe garantire migliori prestazioni su strada.

Dai cerchi in lega è poi possibile notare la presenza dell’impianto frenante AMG. Non sono purtroppo visibili ulteriori dettagli estetici in quanto l’auto è camuffata, ma immaginiamo comunque che non mancheranno i tratti stilistici tipici della serie AMG. Per il momento non sappiamo nulla riguardo le possibili motorizzazioni scelte dall’azienda. Vi ricordiamo che il modello che ha debuttato da poco sul mercato, ovvero Mercedes AMG EQE, sarà disponibile in due versioni con due motori elettrici, mentre la potenza sarà pari a 476 CV, 626 CV e 687 CV in base alla versione prescelta.