Una rapida ricerca sul web degli scienziati più famosi del mondo ha fatto balzare nelle prime posizioni personaggi come Galileo, Einstein, Newton, Darwin, Stephen Hawking e Alexander Fleming.

Ma poche persone ricordano che ci sono molte donne che hanno fatto scoperte altrettanto importanti. Marie Curie, una fisica e chimica che ha scoperto le radiazioni e ha contribuito ad applicarle nel campo dei raggi X.

Ha vinto due premi Nobel, in fisica e chimica. Tuttavia, anche così, fu rifiutata per l’appartenenza alla prestigiosa Academie des Sciences francese nel 1911, lo stesso anno in cui vinse il suo secondo Premio Nobel.

Il premio Nobel Sir Tim Hunt è stato pesantemente criticato per le sue osservazioni denigratorie sulle donne, che per alcuni hanno sollevato la questione della posizione delle donne nella comunità scientifica.

La verità più ampia è che le donne hanno fatto grandi e importanti scoperte nella scienza: si pensi a Dorothy Hodgkin, la brillante cristallografa che ha mappato la struttura della penicillina e che nel 1964 è stata insignita del Premio Nobel.

Hodgkin è stata la prima donna a vincere la prestigiosa Medaglia Copley e rimane l’unica donna britannica ad aver vinto un Nobel per le scienze. Eppure, all’epoca, i giornali portavano titoli come “La casalinga di Oxford vince il Nobel“.

Ma a molte scienziate in passato non è stato dato il merito che meritavano per i loro risultati. Di conseguenza, i loro nomi sono quasi scomparsi dalla coscienza pubblica.

Ecco altre donne che hanno fatto la storia

Esther Lederberg, microbiologa, ha condotto ricerche rivoluzionarie nel campo della genetica. Ha sviluppato tecniche di base che hanno contribuito notevolmente ad aiutare gli scienziati a capire come funzionano i geni.

Il suo lavoro ha aiutato suo marito, Joshua, a vincere un premio Nobel nel 1958, ma non è stata citata nel premio.

La biofisica britannica Rosalind Franklin è stata una cristallografa a raggi X pioniera. La sua immagine della molecola del DNA è stata fondamentale per decifrarne la struttura: una delle più grandi e importanti scoperte scientifiche del 20° secolo – ma furono James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins a ricevere nel 1962 il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina per la loro lavoro.

Ida Tacke ha fatto enormi progressi sia in chimica che in fisica atomica. Fu lei a riuscire a trovare due nuovi elementi, renio e masurio, che Dmitri Mendeleev aveva previsto avrebbero fatto parte della tavola periodica.

Ottenne credito nei libri di scienze per la scoperta del renio. Le prove di Tacke furono ignorate fino a quando Perrier e Segre non crearono artificialmente l’elemento in un laboratorio.