Iliad ha previsto grandi novità per tutti i suoi clienti in questo mese di febbraio. La principale novità per gli abbonati è rappresentata senza ombra di dubbio dalla presenza della prima tariffa per la Fibra ottica.

Dopo mesi di indiscrezioni e rumors, il gestore francese si impegna ora ufficialmente nel campo della telefonia fissa. La migliore promozione, in questo senso, per i clienti si chiama Iliad Box. I clienti che scelgono questa tariffa a soli 23,99 euro al mese avranno connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps e chiamate illimitate verso tutti e senza scatto alla risposta.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Nel campo della telefonia mobile, invece, l’impegno di Iliad si conferma con il ritorno nei listini della tariffa Giga 120. Ancora una volta gli abbonati del gestore francese potranno accedere a questa promozione, caratterizzata dai costi più bassi del mercato.

I clienti che scelgono la Giga 120 avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è pari a 9,99 euro ogni mese: da aggiungere soltanto una quota di attivazione una tantum pari a 10 euro.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione dovranno impegnarsi alla portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. C’è inoltre un vantaggio aggiuntivo per gli abbonati che scelgono una ricaricabile di Iliad. Tutti coloro che attivano la Giga 120 così come i clienti che hanno attivato altre tariffe di Iliad nelle scorse settimane pagheranno solo 15,99 euro per i servizi di telefonia fissa.