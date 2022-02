La tecnologia 6G è già una realtà per i paesi come Cina, Stati Uniti, Finlandia, Corea del Sud e Giappone. Anche India, Singapore e Vietnam hanno annunciato piani per lo sviluppo di questa tecnologia.

Mentre la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche si sta concentrando sul perfezionamento della rete 5G, alcune stanno già lavorando sulla tecnologia 6G.

In effetti, i rapporti mostrano che la Cina è in cima alla lista con il 40,3% delle domande di brevetto, seguita dagli Stati Uniti con il 35,2%. Il Giappone si è classificato terzo con il 9,9%, seguito dall’Europa con l’8,9% e dalla Corea del Sud con il 4,2%.

Il 6G arriverà anche in Italia?

Keysight Technologies, un’azienda tecnologica leader che offre soluzioni avanzate di progettazione e convalida per aiutare ad accelerare l’innovazione per connettere e proteggere il mondo, ha firmato un memorandum d’intesa con Samsung Research per far progredire la ricerca e lo sviluppo della tecnologia 6G.

Nel 2020, Samsung ha pubblicato un documento in cui affermava che prevede che il completamento della tecnologia 6G e la data di commercializzazione avvenga già nel 2028, con la commercializzazione di massa entro il 2030.

Il comunicato affermava che sia gli esseri umani che le macchine saranno i principali utenti del 6G, e il 6G sarà caratterizzato dalla fornitura di servizi avanzati come la realtà estesa (XR), gli ologrammi e le repliche digitali.

Keysight dovrebbe supportare la visione 6G di Samsung. Si prevede che il 6G sarà basato su tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI), il rilevamento,le reti sensibili al tempo (TSN) e le comunicazioni olografiche. Le due società lavoreranno insieme per sviluppare tecnologie di test e verifica per i sistemi wireless 6G.