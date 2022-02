Da Expert gli utenti hanno la possibilità di scoprire alcune delle migliori occasioni per risparmiare, avendo difatti la certezza di riuscire a mettere mano al portafoglio, spendendo poco, ma comunque acquistando un prodotto di altissimo livello.

Il volantino che troverete raccontato dettagliatamente nel nostro articolo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la telefonia mobile è sbrandizzata, ma l’unico aspetto negativo riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: scoperte nuove offerte assurde

Fino al 27 febbraio 2021 è stata lanciata una campagna promozionale di tutto rispetto, con alcune ottime offerte che possono davvero invogliare gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone. Proprio quest’ultimi rappresentano il punto cardine dell’intero volantino, il quale punta molto forte sulla fascia media, offrendo al cliente la possibilità di acquistare un ottimo Oppo Reno6, pagandolo soli 429 euro.

Volendo invece spendere ancora meno, il consiglio è di puntare dritti verso il Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 379 euro, ed è ancora considerato dai più come una validissima alternativa, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Non mancano infine soluzioni più economiche, come Oppo A16s, TCL 20S, Huawei Nova 8i, Redmi 10 o similari. Per i dettagli collegatevi subito qui.