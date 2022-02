Il direttore della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme per l’aumento delle infezioni da COVID-19 nell’Europa orientale, dichiarando che sei paesi stanno registrando un aumento dei casi, tra cui Russia e Ucraina.

“Nelle ultime due settimane, i casi di COVID-19 sono più che raddoppiati in sei paesi in questa parte della regione (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Federazione Russa e Ucraina)“, il direttore regionale dell’OMS in Europa , ha detto Hans Kluge in una dichiarazione martedì.

Ha aggiunto che l’intera regione europea dell’OMS ha registrato fino ad oggi oltre 165 milioni di casi di COVID-19 e 1,8 milioni di persone hanno perso la vita, di cui 25.000 nell’ultima settimana.

Kluge ha osservato che la vaccinazione è la migliore difesa contro le malattie: “troppe persone a maggior rischio rimangono non protette: meno del 40% delle persone di età superiore ai 60 anni in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Kirghizistan, Ucraina e Uzbekistan hanno completato il loro COVID- 19 serie di vaccini“.

L’appello serve per salvare quante più persone possibili

“Anche Bulgaria, Georgia e Macedonia del Nord sono tra quei paesi in cui meno del 40% degli operatori sanitari ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19“, ha aggiunto.

Secondo Kluge, i paesi dovrebbero essere cauti nel revocare le misure COVID-19 che si sono dimostrate efficaci nel mitigare la diffusione della malattia.

“Di fronte all’onda di marea dell’Omicron e con il delta che circola ancora ampiamente a est, questa situazione preoccupante non è il momento di revocare le misure che sappiamo funzionano nel ridurre la diffusione del COVID-19″, ha concluso.

Tuttavia, ha aggiunto che mentre potrebbero emergere nuove varianti, ci sono alcuni aspetti positivi di cui tenere conto, tra cui “alti livelli di immunità acquisiti attraverso l’infezione o la vaccinazione, la fine della stagione invernale con un minor numero di persone che si infettano“.