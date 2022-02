Coop e Ipercoop sono veramente assurde, con la nuova campagna promozionale, infatti, tutti hanno la certezza di poter mettere le mani su prodotti di altissimo livello, ad un prezzo generalmente più basso del previsto, nonostante i listini di base non siano particolarmente elevati.

La campagna promozionale parte con l’idea di soddisfare la maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale, per questo è arrivato un volantino con alcuni prezzi decisamente bassi e concorrenziali. Gli acquisti, come accade nella maggior parte dei casi quando parliamo di Coop e Ipercoop, possono essere completati solamente nei singoli punti vendita in Italia, data l’impossibilità di fruire dei medesimi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Coop e Ipercoop: tutte le offerte con i migliori sconti

Il volantino messo a disposizione da parte di Coop e Ipercoop riesce ad avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi abbordabili, anche nel momento in cui si volesse, eventualmente, raggiungere un Apple iPhone 13. Il dispositivo in questione viene proposto a soli 879 euro, nella sua variante che prevede 128GB di memoria integrata (ed ovviamente no brand).

I migliori sconti di Coop e Ipercoop sono legati anche a modelli decisamente più economici, come ad esempio Realme C25Y, attualmente disponibile all’acquisto a soli 149 euro. Per approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che potete trovare nell’articolo, o meglio al link inserito direttamente qui.