Continuano gli episodi quotidiani che ci parlano di tradimenti in rete. Sono sempre di più in ordine numerico le coppie che scoppiano a causa di WhatsApp ed a causa degli incontri virtuali. Per molti utenti l’esigenza di controllare in maniera costante i comportamenti del partner è divenuta prioritaria.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Spesso e volentieri, coloro che desiderano spiare le conversazioni del proprio partner decidono di affidarsi al metodo più semplice che vi sia, ovvero la lettura delle chat dallo smartphone altrui.

Questa tecnica, seppure garantisca risultati in alcuni casi, non sempre si rivela vincente. Dinanzi a tale metodo, infatti, colui o colei che hanno qualcosa da nascondere potrebbero organizzare una sorta di difesa. C’è da considerare infatti che tutti gli utenti di WhatsApp che hanno qualcosa da nascondere tendono ad eliminare ogni genere di contenuto, per alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Per poter avere un quadro d’insieme sulla propria relazione, ci si può quindi affidare ad un secondo metodo, metto che prende come spunto la piattaforma desktop WhatsApp Web.

Come noto, attraverso l’estensione della chat di messaggistica, gli utenti possono creare una copia delle conversazioni dallo smartphone ad un dispositivo fisso. Sulla base di questo principio, basterà un semplice pc ed il possesso del device del proprio partner al fine di creare una copia di tutte le comunicazioni.

Per sincronizzare i messaggi da smartphone a pc basterà andare nel Impostazioni della chat. Con questo metodo, inoltre, WhatsApp garantisce anche l’aggiornamento delle chat tempo reale.