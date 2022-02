Secondo le ultime indiscrezioni sta per arrivare un nuovo aggiornamento per l’applicazione Android di WhatsApp che andrebbe ad introdurre un’interessante novità che riguarda i messaggi vocali.

D’ora in avanti infatti, i messaggi vocali inoltrati da altre chat saranno identificati dal colore arancione nelle chat WhatsApp. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WhatsApp: novità che riguarda gli audio inoltrati

Il colore arancione identificherà i vocali inoltrati i file audio inoltrati. Inoltre, i vocali inoltrati verranno distinti dai file audio tramite un banner di lunghezza più ampia e anche per la presenza della forma d’onda riferita al contenuto del vocale. La novità è inclusa nel più recente aggiornamento dell’applicazione Android di WhatsApp in versione beta, corrispondente alla build 2.22.5.13. Il team di sviluppo starebbe lavorando per portare la stessa novità anche su iOS.

Vi ricordo che negli ultimi giorni il colosso ha iniziato ad inviare dei messaggi agli utenti che riguarda una delle tante informative sulla privacy e sui dati ma, dopo le recenti vicende, la comunicazione ha un peso specifico estremamente maggiore. Alla fine di gennaio la società fondata da Mark Zuckerberg, in merito all’applicazione acquistata dall’allora Facebook per 19 miliardi nel 2014, aveva ricevuto una lettera formale da parte della Commissione europea che includeva un chiaro ammonimento relativo alla privacy delle persone.

Il messaggio inviato agli utenti è così solo l’ennesimo capitolo di una lunga battaglia che vede da una parte l’Unione europea e dall’altra Meta. Un braccio di ferro che al momento non vede cambiare nulla nella pratica e nell’uso delle chat, ma che ora deve essere messa per iscritto e alla portata degli utenti, almeno a titolo informativo.