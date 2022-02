Unieuro vuole distinguersi il più possibile da tutte le altre realtà del territorio nazionale, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori italiani una campagna promozionale assolutamente invidiabile, con la quale riuscire a spendere poco o niente.

I prezzi bassi hanno disponibilità sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche collegandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. I prodotti vengono distribuiti nella loro variante no brand, senza dimenticarvi comunque che l’acquisto tramite l’e-commerce permette anche di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine fosse di valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte vi faranno risparmiare

Il volantino messo a disposizione degli utenti da Unieuro, permette di approfittare di un’occasione più unica che rara, ovvero ricevere buoni sconto da spendere nel mese di Marzo. Per ottenerli non sono necessarie operazioni troppo complesse, anzi, basterà recarsi in negozio ed acquistare praticamente ciò che si vuole; ogni 100 euro di spesa è previsto un buono del valore di 20 euro, che ricordiamo non potrà essere utilizzato nell’immediato, ma solo per successivi acquisti effettuati nel mese di Marzo.

Per agevolare l’acquisto, ecco arrivare altre offerte dai prezzi invitanti, non dimenticatevi infatti di Galaxy S21 FE a 549 euro, passando anche per i top di gamma come Galaxy S21 a soli 679 euro, oppure l’ottimo Galaxy S21+, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 799 euro. Per le informazioni dettagliate del volantino di Unieuro, affidatevi al sito ufficiale.